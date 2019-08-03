عقوبات أميركية جديدة على روسيا بسبب قضية سكريبال

2019/08/03 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقوبات أميركية جديدة على روسيا بسبب قضية سكريبالواشنطن - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها إنها تأسف لتحرك الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب تسميم جاسوس سابق في بريطانيا العام الماضي.ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب امرا على روسيا، عقابا لها على الهجوم الذي تعرض له عميل الاستخبارات سيرجي سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب السام في سالزبري العام الماضي.وذكر أن الأمر التنفيذي الذي صدر عن البيت الأبيض، يوجه الحكومة الأميركية إلى السعي من أجل وقف مصادر التمويل الدولية، وإلى منع البنوك الأميركية من تقديم قروض لدول تعرضت لعقوبات أميركية بسبب استخدامها أسلحة كيميائية أو نووية، وروسيا إحدى هذه الدول، حيث تواجه جولة أخرى من العقوبات الأمريكية، رغم أن اسمها لم يرد في القائمة.وغرد آندرو وييس، المشرف على الأبحاث الخاصة بروسيا ومنطقة أوراسيا لدى مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، “الأمر التنفيذي سيمنع تقديم قروض من البنوك الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية”.وكشف مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات الجديدة ضد روسيا ستستهدف وقف تصدير منتجات تمس الأمن القومي.والمنتجات المشار إليها تندرج تحت تصنيفات أجهزة الكومبيوتر والإلكترونيات والمجسات وأجهزة الليزر والاتصالات ومعدات إنتاج النفط وتكنولوجيا المعلومات والأمن.وسترفض الخارجية الأميركية -وفقا للعقوبات الجديدة- منح تراخيص تصدير تلك المنتجات أو المكونات أميركية الصنع أو المصدر إلى أي شركة أو مؤسسة ممولة من الحكومة الروسية أو مملوكة لها، حسب ما نقل.وفي إجابة عن سؤال حول سريان العقوبات على شركة الخطوط الجوية الروسية “آيروفلوت”، قال المسؤول “باعتبار أن آيروفلوت شركة مملوكة أو ممولة من الحكومة الروسية، وفي حال أن أحدا تقدم بطلب رخصة تصدير لتوريد منتجات تقع تحت نظام العقوبات هذا، سيتم على الأرجح رفض هذه الطلبات”.

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