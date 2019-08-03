اجتماع قريب في بغداد لوزراء خارجية العراق والاردن ومصر

2019/08/03 | 05:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العاصمة العراقية، ان الخارجية كشفت عن اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية العراق والاردن ومصر في بغداد....

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