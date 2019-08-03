قيادي حوثي: قررنا تجميد الهجمات ضد الإمارات بعد تغيير مواقفها

2019/08/03 | 06:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قيادي في جماعة الحوثي للجزيرة إنهم قرروا تجميد الهجمات ضد الإمارات بعد تغيير وصفه بالملموس في موقف أبو ظبي السياسي والعسكري،

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