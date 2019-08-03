تمهيدا لاتفاق مع طالبان.. واشنطن تخطط لسحب دبلوماسيين وآلاف الجنود من أفغانستان

2019/08/03 | 06:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر أميركية بأن الولايات المتحدة تخطط لخفض عدد دبلوماسييها وسحب آلاف من جنودها من أفغانستان، في إطار اتفاق سلام محتمل مع

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