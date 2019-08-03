ليوناردو دي كابريو يفوز باليانصيب

2019/08/03 | 06:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليوناردو دي كابريو يفوز باليانصيببرلين – صرّح نجم هوليوود الشهير، ليوناردو دي كابريو، أنه يريد الاستمرار في مهنة التمثيل لفترة طويلة، وقال، “أرى نفسي سعيدا بما أفعله.لديّ شعور بأنني كسبت اليانصيب..وسأحاول الاستمرار في الأمر لفترة طويلة”.وفي الفيلم الجديد لكوينتين تارانتينو الموسوم بـ”ذات مرة..في هوليوود”، يلعب دي كابريو دور نجم تلفزيوني، ويشاركه براد بيت في الفيلم بتجسيده لدور الدوبلير.وأعرب دي كابريو عن تفهمه لإمكانية اعتزال المخرج الأميركي كوينتين تارانتينو عقب عشرة أفلام.وذكر دي كابريو في العاصمة الألمانية برلين إن تارانتينو يفني جزءا كبيرة من نفسه في عمله، وأضاف “يمكنني تفهم أنه يريد في النهاية إخراج عشرة أفلام يضع أسطواناتها على رفوف مكتبه ليقول: الآن سأعتزل”.وصرّح تارانتينو قبل عام بأنه ينوي الاعتزال عقب إخراج عشرة أفلام أخرى.

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