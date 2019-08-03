2019/08/03 | 06:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار نظام صاروخي جديد ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية،السبت، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف اليوم مجددا على اختبار ما وصفته بأنه "نظام صاروخي جديد موجه متعدد الإطلاق".وجاء ذلك بعد أيام من اختبار بيونغيانغ للنظام الصاروخي الجديد للمرة الأولى يوم الأربعاء الماضي.وقال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت على الأقل صاروخين قصيري المدى قبل الفجر.وطارت كلتا المقذوفتين حوالي 220 كيلومترا على ارتفاع حوالي 25 كيلومترا بسرعة قصوى بلغت 6.9 ماخ، وفقا لهيئة الأركان المشتركة. وقال المكتب الرئاسي تشونغ وا داي، إن ما أطلقته كوريا الشمالية يبدو وكأنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى ، لكن هناك حاجة لمزيد من التحليل.

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