امراتان غيرتا وجه مدينتهما العراقية!

2019/08/03 | 07:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت لجنة العمل التعاونية في مدينة خانقين (شرقي العراق) حملة للرسم على الجدران وواجهات المباني، وأفسحت مجالا لمشاركة الشباب والشابات في تجميل الجدرا...

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