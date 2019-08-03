2.7 مليون دولار ثمن سرقة أغنية

2019/08/03 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2.7 مليون دولار ثمن سرقة أغنيةلوس أنجلس – حصل مغني راب أميركي على تعويض قيمته 2.7 مليون دولار، بعدما اعتبرت هيئة محلفين فيدرالية أن المغنية كايتي بيري نسخت جزءا من أغنية له.وحكم على بيري شخصيا بدفع مبلغ 550 ألف دولار إلى ماركوس غراي بعدما خلصت هيئة المحلفين إلى أن الإيقاع المستخدم في أغنيتها “دارك هورس” الصادرة العام 2013 تشكل انتهاكا لحق الملكية.وحكم على الشركة الممثلة لبيري “كابيتول ريكوردز” بدفع 1.2 مليون دولار كعطل وضرر.وسيشارك منتجو الفنانة المعروفة عالميا في دفع المبلغ أيضا.وجاء الحكم في ختام محاكمة استمرت أسبوعا في لوس أنجلس أدلت خلالها بيري بشهادتها مؤكدة أنه لم يسبق لها أن سمعت بأغنية الراب “جويفول نويز” التي ألفها غراي في 2009.وأكد محامو بيري أنهم سيستأنفون الحكم.وأوضحت المحامية كريستين ليبيرا أمام المحكمة “مؤلفو ‘دارك هورس’ يعتبرون ما حصل تنكرا للعدالة”.وكان محامو غراي يطالبون بعطل وضرر يصل إلى 20 مليون دولار.وقال المحامي مايكل الذي كان متواجدا أمام المحكمة “المتهمون حققوا الملايين من خلال انتهاكهم لأغنية مقدم الشكوى”.وخلال المحاكمة شدد محامو بيري على أن الخلفية الإيقاعية للأغنيتين “منتشرة جدا” ولا يمكن أن تعتبر انتهاكا لحقوق الملكية.إلا أن الادعاء شدد على أن جهة الدفاع “نسخت جزءا كبيرا” من الأغنية مشيرين خصوصا إلى مقطع من 16 ثانية تستخدم فيه الآلات فقط.وكانت بيري غنت “دارك هورس” خلال مباراة سوبر بول العام 2015.وقد شوهدت أغنية “جويفول نويز” حوالي أربعة ملايين مرة عبر “يوتيوب”.وكان ماركوس غراي بدأ يتهم كايتي بيري بسرقة الأغنية العام 2014.وكثرت في السنوات الأخيرة النزاعات القضائية حول حقوق الملكية الفنية في الولايات المتحدة.

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