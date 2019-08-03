2019/08/03 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق: لن ندخر جهداً لكشف مصير المفقودين الكويتيين أكد العراق انه لن يدخر جهداً للكشف عن مصير المفقودين الكوتيين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان "تسعى السلطات العراقـيّة وباهتمام بالغ لإنهاء آثار المأساة الإنسانـيَّة التي تعرّض لها الأشقاء الكويتيون إبّان الاجتياح لبلادهم في سنة 1990، والتوصُّل إلى مصير الأسرى والمفقودين الكويتيّين، وقد تمكّن الفريق الفنّي العراقيّ المعنيّ وبمُشارَكة بعثة الصليب الأحمر في بغداد من العُثُور على إحدى المقابر الجماعيّة في محافظة المثنى في 2019/3/6 تضمُّ رفات (46)، وأسفرت النتائج الأوليّة للتحليل الجينيّ عن أنّ 32 من هذه الرفات عائدة للمفقودين الكويتيين".وأشار الى ان "وزارة الخارجيّة ترأست الوفد العراقيّ إلى اجتماعات عمّان للجنة الفنية الفرعيّة الــ(109)، واللجنة الثلاثيّة الــ(48)، وستعمل مع الجانب الكويتيّ لنقل هذه الرفات، وإتاحة كلّ الدعم المُناسِب لتيسير النشاطات القادمة".وتابع الصحاف "في هذا السياق يُؤكّد العراق أنّه لن يدّخر جُهداً من أجل تحديد مصير أبناء باقي المفقودين، وما تمّ اكتشافه مُؤخّراً يُؤشّر على استمرار الجُهُود التي أدَّت للتوصُّل إلى معلومات تتعلق بهذه الرفات، ونعدّه تقدّماً ملموساً في طريق إنهاء هذا الملف، ويأمل العراق، ويعمل بجدّ لتحديد مصير جميع المفقودين".

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