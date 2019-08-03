2019/08/03 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق والكويت يوقعان عقداً مشتركاً في أول اتفاق لاستثمار الحقول المشتركة وقعت كل من العراق والكويت عقداً مشتركاً مع شركة “ERC Equipoise Pte.Ltd.UK” "الاستشاري العالمي" حول أعداد الدراسات الخاصة بالاستثمار الامثل للحقول الحدودية المشتركة بين العراق والكويت.وقال رئيس الجانب العراقي مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط عبد المهدي العميدي أن التوقيع على العقد جاء تتويجاً لاعمال اللجنة العراقية -الكويتية ، وهي خطوة مهمة لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الاشقاء ، وتأكيداً على حرص الحكومة والوزارة على حل جميع المسائل العالقة بين البلدين والعمل على توسيع أفاق التعاون بينهما في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة .واضاف عبد المهدي أن الاستشاري العالمي سيقوم بتزويدنا بجميع المعلومات المتعلقة بالمكامن النفطية وحجم الاحتياطي وغير ذلك من المعلومات والتي تمهد للاستثمار المشترك بين العراق والكويت .من جانبه أشاد رئيس الجانب الكويتي وكيل وزارة البترول الكويتية الشيخ طلال الفهد الصباح بالعلاقات الثنائية بين البلدين ، مثمناً دور اللجنة المشتركة التي عملت بجدية أثمرت عن هذا الاتفاق التاريخي وهذا العقد المهم مع الاستشاري العالمي ، مؤكداً على عمق العلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين، معبراً عن مشاعر السعادة والفخر لما تحقق والذي يرسم ملامح جدية لطبيعة العلاقات المتميزة التي تشهد تصاعداً نحو أفاق أوسع وأشمل.

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