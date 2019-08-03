اعنف رد فعل لامام جمعة النجف على ماحصل في كربلاء

2019/08/03 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب امام جمعة النجف الاشرف حجة الاسلام والمسلمين السيد صدر الدين القبانجي يوم امس باقالة وزير الشباب والرياضة العراقي واعتبره المسؤول الاول عن انتها...

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