2019/08/03 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التحقيق الذي أجراه المدعي الخاص السابق روبرت مولر، كان عقبة عرقلت قيام علاقات جيدة مع روسيا، لكنها أزيحت عن الطريق وأصبحت بحكم “الميتة”.وقال للصحفيين أمس الجمعة: “أعتقد أن العلاقات جيدة.نحاول إقامة علاقات جيدة (مع روسيا).كان من الصعب للغاية تحقيق ذلك في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: انتهاء “مطاردة الساحرات” يفتح الطريق أمام التعاون مع روسيا وكالة خطوة برس.

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