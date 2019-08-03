2019/08/03 | 08:32

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انشقاقات في العدالة والتنمية تمهد لانتفاضة على أردوغــان

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تاريخ النشر

03/08/2019 08:31 AM

ينفتح المشهد السياسي التركي على أكثر من سيناريو بعد الانتكاسة الانتخابية التي مني بها حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في إعادة انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول.



ومن السيناريوهات التي باتت تتردد كثيرا في الفترة الأخيرة، انتفاضة سياسية على الرئيس التركي الذي ذهب بعيدا في سياساته الاستبدادية وفي تخريب الدبلوماسية عبر خصومات مجانية مع الحلفاء والشركاء.



والمشهد التركي بتجلياته الراهنة يشير بوضوح إلى أن أعمدة العدالة والتنمية بدأت تتداعى شيئا فشيئا مع اتساع الشروخ والانشقاقات وتنامي الشعور بأن أردوغان بات عبئا على الحزب وعلى تركيا عموما.



ويبدو أن الخسارة المذلة في الانتخابات البلدية وتحديدا انتزاع المعارضة لرئاسة بلدية اسطنبول، أخرجت الصامتين من رفاق أردوغان عن صمتهم ودفعتهم سريعا للبحث عن بدائل تسمح بإنقاذ البلاد وإعادة التموقع سياسيا وحزبيا على قاعدة الشراكة السياسية وتصحيح مسار السياسة الخارجية.



وقد خاض الرئيس التركي معارك على أكثر من جبهة داخلية وخارجية لتعزيز موقعه وصلاحياته، لكن كثرة الجبهات أضعفت تركيا ودفعت اقتصادها إلى حافة الهاوية، في الوقت الذي كان أردوغان يتحدث فيه عن مؤامرة خارجية لتدمير اقتصاد بلاده وهي مبررات قد تصلح للاستهلاك الإعلامي، إلا أنها لم تقنع حتى رفقاء دربه من أمثال رئيس الوزراء الأسبق أحمد وداود أغلو أو الوزير السابق علي باباجان وكلاهما تولى في وقت ما من حكم العدالة والتنمية حقيبة الشؤون الاقتصادية.

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