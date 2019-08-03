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ترامب: سنفرض ضرائب جديدة على واردات الصين بقيمة 300 مليار دولار

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تاريخ النشر

03/08/2019 08:30 AM

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أحدث الرسوم الجمركية التي أعلنها على واردات من الصين قد يجري زيادتها إلى أكثر من 25%، وفقا لرويترز.



وأشعل ترامب الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد أن فرض في وقت سابق الأربعاء، رسوما إضافية بنسبة 10% على كمية من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين بقيمة 300 مليار دولار، اعتبارا من أول أيلول المقبل.



وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "محادثات التجارة مستمرة، وأثناء المحادثات ستبدأ الولايات المتحدة في الأول من سبتمبر فرض رسم صغير إضافي.



هذا لا يشمل البضائع التي قيمتها 250 مليار دولار الخاضعة بالفعل لرسوم قدرها 25%".



وتبادلت الصين والولايات المتحدة رسوما جمركية، بدأت في 8آذار 2018 عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم، لتقليص العجز التجاري الأمريكي.



وفي 22 آذار 2018 ردت بكين بالكشف عن قائمة تضم 128 منتجا ستفرض عليها ضرائب تتفاوت بين 15 و25%.



ونشرت واشنطن في 3 أبريل/نيسان 2018 قائمة بالمنتجات الصينية التي يمكن فرض ضرائب عليها، رداً على "النقل القسري للتكنولوجيا والملكية الفكرية الأمريكية".



واشتعلت حرب الرسوم بين أكبر اقتصادين في العالم في 6 تموز 2018، من خلال فرض رسوم أمريكية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية سيارات، أقراص صلبة، مكونات طائرات .



وردت بكين بدورها بفرض ضريبة على بضائع أمريكية بقيمة 34 مليار دولار منتجات زراعية، سيارات، منتجات بحرية .



وفي 23 آب 2018، فرضت الولايات المتحدة ضرائب جديدة على منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار، وبدأت الصين في تطبيق رسوم بنسبة 25% تستهدف 16 مليار دولار من البضائع الأمريكية، بما فيها الدراجات النارية هارلي دافيدسون والبوربون أو عصير البرتقال.وفرضت واشنطن في 24 أيلول ضرائب بنسبة 10% على 200 مليار دولار من الواردات الصينية.



وردت بكين برسوم جمركية على سلع أمريكية بـ60 مليار دولار.





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