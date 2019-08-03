2019/08/03 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد برلمان اقليم كوردستان، في الساعة 11 من صباح اليوم السبت، جلسة للتصويت على قرار الابادة الجماعية للكورد الايزيديين.

وابلغ مصدر مطلع شفق نيوز بأن برلمان كوردستان سيجتمع اليوم للتصويت على مشروع اعتبار يوم الثالث من شهر آب يوم الابادة الجماعية للكورد الايزيديين.

وكان برلمان اقليم كوردستان قرر يوم الخميس الماضي، التصويت في جلسة اليوم السبت، الموافق للثالث من شهر اب الجاري، على مشروع قرار الإبادة الجماعية للايزيديين.

وفي حال اعتبار برلمان اقليم كوردستان الهجوم الذي نفذه تنظيم "الدولة الاسلامية" ما يسمى بـ"داعش" على مناطق الكورد الايزيديين، جريمة ابادة جماعية، سيترتب عليها تعويضات مادية ومعنوية من قبل الحكومة الاتحادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كوردستان يعقد جلسة للتصويت على قرار الابادة الجماعية للايزيديين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كوردستان يعقد جلسة للتصويت على قرار الابادة الجماعية للايزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).