2019/08/03 | 08:46

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هزة أرضية تضرب شمال شرقي خانقين ..



هذه قوتها

سجلت مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة

لوزارة النقل، حدوث هزة أرضية فجر اليوم السبت، شمال شرق حدود خانقين

- ديالى الساعة 03:26:06 بالتوقيت المحلي لمدينة سربيل زهاب -

ايران.وبينت الهيئة في بيان ، ان قوتها بلغت 4,2 درجة على مقياس رختر,

وتبعد الهزة (80) كم شرق حدود خانقين ديالى ، مؤكدة ان المواطنين قد

شعروا بها في قضاء خاقين وكلار، شعوراً قوياً، وقد سبقتها هزتان شرقي

قضاء كلار الاولى بقوة (3,5)، والثانية بقوة (3,2) وقد شعر بها

المواطنون شعوراً خفيفاً ولم ترد اي انباء عن حصول اضرار.

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