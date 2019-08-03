الأقمار الصناعية تكشف المزيد مماتخفيه تركيا عن العراق

2019/08/03 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صور للأقمار الصناعية عن مفاجئة تركية في سد إليسو الواقع على مصب نهر دجلة أحد روافد العراق....

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