2019/08/03 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ألقت طائرة هليكوبتر عسكرية بريطانية الجمعة أكياسا من الحصى على المنحدر الخارجي لسد في وسط إنجلترا انهار جزء منه وبات معرضا لخطر الانهيار التام وإغراق بلدة وايلي بريدج في ديربيشاير.وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء بأن الشرطة تقوم بإجلاء ما يزيد عن 6 آلاف من سكان البلدة، مشيرة إلى أنها طلبت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خوفا من غرق بلدة بأكملها..



استدعاء الجيش البريطاني لمنع سد من الانهيار (فيديو) وكالة خطوة برس.

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