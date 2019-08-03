بالصور.. قوات مكافحة الارهاب الكردية تتوغل في ديالى وتقبض على المتورطين بهجوم

2019/08/03 | 08:51

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بغداد اليوم - ديالى

أعلن عضو مجلس محافظة ديالى زاهد الدلوي ،السبت 3 اب 2019، القبض على المتورطين بالهجوم على نقطة للا...





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