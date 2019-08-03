الاتحاد الأوروبي يرشح بلغارية لرئاسة صندوق النقد الدولي

2019/08/03 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا إنها ستتخلى مؤقتا عن مسؤولياتها في البنك بعد أن اختارتها حكومات الاتحاد الأوروبي كمرشح لرئاسة صندوق النقد الدولي.

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