المجلس العسكري والمعارضة بالسودان يتفقان على وثيقة دستورية تمهد لحكومة انتقالية

2019/08/03 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي، السبت، أن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام

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