حرب : اليوم تبدأ سلطة رئيس البرلمان لرفع الحصانة عن النواب

2019/08/03 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان اليوم الثالث من آب تبدأ صلاحية رئيس البرلمان في رفع الحصانه عن النائب المتهم بجنايه دونما حاجه

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