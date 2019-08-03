لبنان تقلب الطاولة على سوريا في مباراة مثيرة بكربلاء (صور)

2019/08/03 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلب المنتخب اللبناني الطاولة على نظيره السوري بعد تغلبه 2-1 في المواجهة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة اتحاد غرب آسيا.سوريا افتتحت التسجيل اولاً عن طريق اللاعب احمد الدوني في الدقيقة 48، لينتفض المنتخب اللبناني في الدقائق العشر الاخيرة ويسجل هدفين عن طريق نادر مطر في الدقيقة 80 وموني في الدقيقة 91.وبهذا الفوز، احتل منتخب لبنان المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بفارق الاهداف عن فلسطين الوصيف، فيما تذيل المنتخب السوري المجموعة الاولى من دون نقاط.

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