زيدان يتمسك بكيلور نافاس في ريال مدريد

2019/08/03 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يعمل زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على إقناع فلورنتينو بيريز بالإبقاء على الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس تحت حوذته، وهو ما يمثل تعارضاً مع رغبة رئيس النادي.

ومنذ عودة زيدان إلى القيادة الفنية في النادي الملكي حدث بعض الاختلافات في الآراء ما بينه وبين بيريز حول الأمور الفنية، كما أنه يضغط عليه بشان ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد.ويملك زيدان قناعة كبيرة بكيلور نافاس كحارس للمرينغي، وسوف يستغل إصابة الحارس الأساسي تيبو كورتوا لتحسين وضعية نافاس داخل الفريق.وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن زيدان يسعى لإعطاء كيلور نافاس مزيد من الوقت للمشاركة بصفة أساسية في الموسم الجديد مما يهدد مكانة تيبو كورتوا.وأضافت الصحيفة أنه سوف يستخدم إصابة كورتوا كذريعة للدخول للموسم الجديد وهو يعتمد على حارسين من المستوى العالي، وهو عكس ما يرغب به بيريز والذي يرى أن من الأفضل بيع نافاس.انتهى

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