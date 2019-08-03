روسيا تطور قمرا صناعيا لبيلاروس

2019/08/03 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قال متحدث باسم شركة “في إن إي إي إيه إم” لوكالة سبوتنيك إن الشركة الروسية طورت مشروعا لـ “مركبة الفضاء الروسية البيلاروسية” لاستشعار الأرض عن بُعد.وقال المتحدث: “لقد تم تطوير المشروع، وهو الآن قيد الاختبار من قبل معهد الدولة للبحوث العلمية (المنظمة البحثية الرائدة).يعتبر الفحص جزءًا لا يتجزأ من مشروع التصميم”.[…]

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