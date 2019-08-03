أوشام العراقيين مستوحاة من ثقافة الغرب

2019/08/03 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كثيرون من شبان وفتيات العراق يترددون على صالات الوشم في أنحاء البلاد لوشم أجسادهم

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