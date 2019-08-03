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اتحاد أمريكا الجنوبية يقرر إيقاف ميسي ثلاثة أشهر وتغريمه 50 ألف دولار


اتحاد أمريكا الجنوبية يقرر إيقاف ميسي ثلاثة أشهر وتغريمه 50 ألف دولار
2019/08/03 | 09:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بسبب تصريحاته

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