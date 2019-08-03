عقوبة قاسية على ميسي.. الايقاف وغرامة 50 ألف دولار

2019/08/03 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم “كونيمبول”، السبت، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار.وأكد اتحاد أميركا الجنوبية في بيان رسمي بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية أو ودية رفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر.وكان ميسي تعرض […]

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