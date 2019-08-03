هزة ارضية تضرب شمال شرق حدود خانقين

2019/08/03 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة النقل ، السبت، عن تجيل حدوث هزة أرضية فجر اليوم شمال شرق حدود خانقين – ديالى.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة الهزة بلغت 4,2 درجة على مقياس رختر, وتبعد الهزة(80) كم شرق حدود خانقين ديالى”، مؤكدة ان “المواطنين قد شعروا بها في قضاء خاقين وكلار شعوراً قوياً”.وأضاف […]

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