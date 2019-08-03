معهد هيدروفيزائي يحدد ثلاث مواد تلوث البحر الأسود

2019/08/03 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن مدير المعهد الهيدروفيزيائي البحري التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي كونوفالوف، أن النيتروجين والفوسفور والمنتجات النفطية، هي الملوثات الأساسية للبحر الأسود.وجاء في تصريحه لوكالة “نوفوستي”، على هامش اجتماع عمل بلدان مجموعة “بريكس” للمحيطات والبحوث القطبية، المنعقد في موسكو: “تتخلص جميع الدول من زهاء 130 طنا من المنتجات النفطية في البحر […]

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