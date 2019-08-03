زلزال جديد بإندونيسيا.. فرار المئات وتحذير من تسونامي

2019/08/03 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

ذكرت وكالة إندونيسية متخصصة بآثار الكوارث، السبت، أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في الزلزال القوي ا...

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