جوازات وهويات 11 قطرياً ..ماذا تفعل في الأعظمية؟

2019/08/03 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، عن تفاصيل جديدة عن ضبط زرع قيود وهمية واصدار جوازات وهويات لـ11 قطرياً في دائرة أحوال الأعظمية....

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