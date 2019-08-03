2019/08/03 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعلن مجلس محافظة واسط , السبت , عن توزيع منحة الخمسة ملايين دولار السنوية الممنوحة من قبل وزارة النفط على ثلاثة اقضية في المحافظة.وقال عضو المجلس تركي الغنيماوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس محافظة واسط وافق خلال اجتماعة الاسبوعي بتوزيع منحة وزارة النفط المسماة بالمساهمة المجتمعية والبالغة خمسة ملايين دولار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس واسط يوزع منحة الخمسة ملايين دولار على ثلاثة اقضية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس واسط يوزع منحة الخمسة ملايين دولار على ثلاثة اقضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).