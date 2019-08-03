وزير الداخلية يوافق على اعادة العمل بدائرة الجنسية في ناحية العظيم

2019/08/03 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن النائب عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، السبت، عن موافقة وزير الداخلية اعادة العمل بدائرة الجنسية في ناحية العظيم شمال المحافظة.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “ وزير الداخلية وافق رسميا على اعادة العمل بدائرة الجنسية في ناحية العظيم(70كم شمال بعقوبة) بعد قرابة عام على اغلاقها عقب مقتل مدير الدائرة ومعاونه”.[…]

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