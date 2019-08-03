في ذكرى المذبحة.. بارزاني يدعو لخارطة طريق تعيد سنجار لأهلها

2019/08/03 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني السبت حكومتي الإقليم وبغداد لإعداد "خارطة طريق" مشتركة تهدف لإعادة مدينة سنجار الى اهلها وإعمار بنيتها التحتية التي لا تزال متداعية منذ نحو خمس سنوات.

وفي مثل هذا اليوم من عام 2014 تعرض الايزيديون لأسوأ مجازر على يد تنظيم داعش عندما اجتاح سنجار مما دفع الآلاف إلى الفرار نحو إقليم كوردستان ومناطق أخرى وتقطعت السبل بآخرين فيما لا يزال الكثير من النساء والأطفال مختطفين لدى التنظيم.

ووصف بارزاني في بيان اصدره بالمناسبة ما حصل في سنجار بانه "كارثة هزت الأعماق"، مشيراً الى انها "ووفق كل المعايير (إبادة جماعية) تحتم تكثيف الجهود في الداخل والخارج من أجل تعريفها كجريمة إبادة جماعية والعثور على المختطفين وإعادتهم".

يأتي هذا في وقت يعتزم فيه برلمان اقليم كوردستان في وقت لاحق من اليوم التصويت على مشروع قرار يهدف لاعتبار الثالث من آب اغسطس من كل عام يوماً لإحياء ذكرى "الابادة الجماعية" للايزيديين.

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وعلى الرغم من مرور نحو اربعة اعوام على تحرير سنجار، لا تزال المدينة بحاجة إلى الأموال بشدة لبناء ما دمره داعش وما تضرر بفعل المعارك التي انتهت بتحريرها في أواخر عام 2015 على يد البيشمركة قبل ان تسيطر عليها الحكومة الاتحادية مجدداً.

لكن المدينة تشهد الآن تعدداً لمصادر القرار وانتشاراً لفصائل عسكرية كثيرة بما في ذلك حزب العمال الكوردستاني الامر الذي يدفع الكثير من النازحين للإحجام عن العودة لديارهم.

ودعا بارزاني في بيانه حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية الى اعداد "خارطة طريق مشتركة لإعمار شنكال (سنجار) وتسليم إدارة المدينة الى أيدي أهلها".

وصوت البرلمان العراقي عام 2017 على اعتبار سنجار "مدينة منكوبة".

ويقول قائممقام قضاء سنجار محما خليل إن عملية اعادة اعمار سنجار تحتاج إلى 10 مليارات دولار.

وقال بارزاني إن مذبحة سنجار "امتداد للكوارث الاخرى التي حلت بشعبنا، ورغم ذلك مازال شعبنا يحتفظ بحيويته".

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وسنجار واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد.

وقال بارزاني "نؤكد مرة أخرى أن الأخوات والإخوة الايزيديين جزء لا يتجزأ من شعب كوردستان، وإننا سنساندهم وندعمهم بكل الوسائل الممكنة".

وبعد تحرير سنجار عُثر فيها على عشرات القبور الجماعية لضحايا ايزيديين قتلوا بدم بارد على يد داعش.



ومن بين الضحايا عدد كبير من الاطفال والنساء.

وتشير تقديرات حكومة اقليم كوردستان الى وجود نحو ثلاثة آلاف ايزيدي مجهولي المصير.

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وبحسب باحثين تعد الإيزيدية من الديانات الكوردية القديمة وجميع نصوصها الدينية تتلى باللغة الكوردية في مناسباتهم وطقوسهم الدينية.

وكان عدد الإيزيديين في العراق وكوردستان يبلغ 550 ألف نسمة قبل عام 2014 مئة ألف منهم غادروا الى الخارج بعد هجوم داعش فيما نزح 360 ألفاً إلى كوردستان أو سوريا.





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