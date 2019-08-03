النفط يصعد نحو 3 في المئة لكنه ينهي الأسبوع على خسارة

2019/08/03 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسعار النفط حوالي 3 في المئة بعد يوم من تسجيلها أكبر هبوط ليوم واحد في بضع سنوات بفعل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من الرسوم الجمركية على بضائع صينية.وأدى الإعلان عن الرسوم الأميركية الجديدة على الصين والتي من المنتظر أن يبدأ سريانها في أول سبتمبر إلى تصعيد الحرب […]

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