النزاهة النيابية: المالية خالفت قانون الموازنة بدفعها الاموال للاقليم

2019/08/03 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت لجنة النزاهة النيابية, السبت، ان وزارة المالية خالفت قانون الموازنة بشان الاقليم حيث قامت بصرف الاموال الى الاقليم دون الالتزام الاخير بتسليم حصته من انتاج النفط الى سومو, مشيرا الى ان وزير النفط اعترف بان الاقليم يصدر 450 ألف برميل يوميا.وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه […]

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