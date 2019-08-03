2019/08/03 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطبتا صلاة الجمعة محافظة الديوانية ناحية السنية جامع الإمام موسى الكاظم عليه السلام ليوم ٢ / ٨ / ٢٠١٩م الموافق ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٠هج بإمامة الشيخ مؤيد الشافعي دام عزه.الخطبة الاولى بعنوان الخطبة ( امتحان الأمة بإمامة الإمام الجواد عليه السلام ): عندما رحل الإمام الرضا عن هذه الدنيا أطبقت الحيرة على غالبية الشيعة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطبتا صلاة الجمعة في محافظة الديوانية بإمامة الشيخ مؤيد الشافعي النعيم نيوز.

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