نائب عنها: ماحصل في ملعب كربلاء خطأ تتحمله هذه الجهات

2019/08/03 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عد النائب عن محافظة كربلاء حازم مجيد, السبت, أن ماحصل من خطأ في افتتاحية البطولة الكروية الدولية هو ضعف التنسيق بين القائمين على المهرجان وعلى راسهم اتحادة الكرة ومحافظة كربلاء.وقال مجيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظة كربلاء المقدسة لها عنوان ديني مقدس ولابد من مراعاة خصوصيتها الدينية من قبل العراقيين خاصة المسؤولين ولحساسية […]

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