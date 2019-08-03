2019/08/03 | 09:48

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بغداد:سومر نيوز

بارزاني يدعو بغداد لوضع خارطة طريق لإعمار شنكال وتسليمها لأهلها

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