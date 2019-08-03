تعرف على المباريات التي سيغيب عنها ميسي بعد إيقافه

2019/08/03 | 09:48

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بغداد :سومر نيوز

سيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن أربع مباريات بعدما أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، العقو...

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