2019/08/03 | 09:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بتجميد البصيلات..علاج “ينهي” مأساة الرجال!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
أعطت سلطات المملكة المتحدة الضوء الأخضر للعلاج الرائد للصلع، الذي يتضمن تجميد بصيلات الشعر لشخص ما لا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بتجميد البصيلات..علاج “ينهي” مأساة الرجال!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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