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بتجميد البصيلات..علاج “ينهي” مأساة الرجال!


بتجميد البصيلات..علاج “ينهي” مأساة الرجال!
2019/08/03 | 09:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

أعطت سلطات المملكة المتحدة الضوء الأخضر للعلاج الرائد للصلع، الذي يتضمن تجميد بصيلات الشعر لشخص ما لا...

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