بعثة الحج : وصول اخر رحلة تقل الحجاج العرقيين الى مطار جدة

2019/08/03 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت بعثة الحج العراقية ، اليوم السبت ، وصول اخر رحلة تقل الحجاج العرقيين الى مطار جدة .

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