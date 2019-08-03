مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة عن طريق بطاقة الماستر كارد

2019/08/03 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

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