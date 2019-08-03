2019/08/03 | 09:48

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القبض على المتورطين في الهجوم على نقطة للاسايش في منطقة "كوله جو "

نفذت قوات جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان عملية نوعية تم

خلالها القبض على المتورطين في الهجوم على نقطة للاسايش في منطقة

"كوله جو ".

واكد عضو مجلس محافظة ديالى زاهد الدلوي ، في تغريدة على صفحته على

الفيس بوك انه تم اخذ الثأر لشهداء حادثة "كوله جو " والقبض

على مرتكبي الجريمة ، وكان اربعة من قوات الامن الكردية الاسايش قد

استشهدوا واصيب ثلاثة اخرون بهجوم شنه تنظيم داعش الارهابية

قبل ثلاثة ايام على نقطة مرابطة أمنية بين محافظتي ديالى

والسليمانية .

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