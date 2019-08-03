الانواء الجوية: انحسار موجة الحر بهذا التاريخ.. هذه توقعات الطقس حتى الاربعاء

2019/08/03 | 09:53

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بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية انحسار موجة الحر الحالية في البلاد اعتباراً من اليوم السبت ولمدة 3 ايام فيما اشارت الى انه ستعود الثلاثاء والاربعاء في مناطق محدودة.

وقالت الهيأة ان درجات الحرارة العظمى ستنخفض اليوم باغلب المحافظات عن ما سجلته امس حيث ستكون في بغداد والانبار 44 مئوية و 43 مئوية في الموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى و 45 مئوية في كربلاء وبابل وواسط و 46 مئوية في النجف والديوانية والمثنى فيما ستسجل ميسان والناصرية 47 مئوية وتكون درجة الحرارة الاعلى في البصرة وتبلغ 48 مئوية.

واشارت الى ان طقس يومي الاحد والاثنين سيكون مشابها لطقس السبت بعموم المناطق فيما تعود درجات الحرارة للارتفاع الثلاثاء المقبل في المنطقة الوسطى وترتفع الاربعاء مجدداً في المنطقة الجنوبية.

بغداد اليوم_ متابعة

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الايام الاخيرة بالعراق، تصدر مطار البصرة المرتبة الاولى على العالم بأعلى درجات الحرارة في الساعات الاربع والعشرين الماضية، حيث سجل 51.2 مئوية كدرجة حرارة عظمى اليوم الجمعة.

وبحسب موقع Eldora

بغداد اليوم - بغداد

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وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "المفوضية العليا لحقوق ال

بغداد اليوم _ بابل

أمر محافظ بابل كرار العبادي برفع تجاوزات على أملاك عامة عائدة للمؤسسات البلدية في المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان، إن الأخير "أمربـرفع الـتجـاوزات عـلى الأمـلاك العـامة العـائدة للمـؤسسات البـلدية فـي

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