2019/08/03 | 09:53

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شرطة ديالى تنفذ عملية امنية شمال شرق المحافظة

بغداد/...اعلن الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية، السبت، عن تنفيذ عملية امنية في قرى وبساتين ناحية ابي صيدا شمال شرق المحافظة.

وقال العطية في بيان، إن " قوة امنية من اقسام شرطة العبارة والسلام وابي صيدا وقوة من مديرية شؤون افواج الطوارئ وفوج طوارئ ديالى النموذجي ومفارز من مكافحة المتفجرات وفصيل من الجهد الهندسي، نفذت عملية امنية في منطقة ابي كرمة وبساتينها التعزيز تواجد القوات الامنية ومنع عصابات داعش الارهابية من ايجاد ملاذ امن داخل غابات البساتين".

واضاف، ان "مناطق شمال شرق المحافظة تشهد استقرار امني ملحوظ نتيجة وعي وتعاون الاهالي مع الاجهزة الامنية في حفظ الامن والاستقرار في هذه المناطق".

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