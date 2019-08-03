2019/08/03 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، عن تنفيذ عملية امنية في قرى وبساتين ناحية ابي صيدا، شمال شرق المحافظة.وقال الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إن “قوة امنية من اقسام شرطة العبارة والسلام وابي صيدا وقوة من مديرية شؤون افواج الطوارئ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ديالى تنفذ عملية أمنية في قرى وبساتين ناحية ابي صيدا وكالة خطوة برس.

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