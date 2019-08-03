فنزويلا تطالب مجلس الأمن بالرد على تهديد ترامب لها

2019/08/03 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس طالب مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة سامويل مونكادا مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة باتخاذ إجراءات عاجلة ردا على التهديد الأمريكي بفرض حصار على بلاده.وقال مونكادا: “نطالب مجلس الأمن اليوم بتحرك سريع من أجل درء الكارثة التي ستنجم عن الأعمال الحربية المحتومة ضد فنزويلا التي أعلن عنها أحد الأعضاء الدائمين

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