ظريف: سننفذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتنا في اطار الاتفاق النووي

2019/08/03 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ظريف في تصريح نقلته وسائل اعلام ايرانية محلية، ان" جميع الدول الاعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجمعت على ان اميركا هي السبب وراء كل التوترات وان مطالب ايران واضحة ومحددة منذ البداية ولا تتوقع شيئا يتجاوز الاتفاق".واضاف، انه" لقد قلنا بانه لو لم ينفذ الاتفاق النووي بصورة كاملة سنقوم نحن ايضا بتنفيذه بتلك الصورة الناقصة وبطبيعة الحال فان جميع اجراءاتنا تأتي في اطار الاتفاق النووي".واشار الى طلب بعض الدول الاعضاء في مجموعة "4+1" لعدم تنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزامات الاتفاق النووي من جانب ايران.واكد ان" خفض الالتزامات من صلاحيات الجمهورية الاسلامية لتتخذ القرار بشأنه ومن المؤكد انه لو لم تنفذ الاطراف الاخرى التزامتها في اطار الاتفاق النووي فسيتم اتخاذ هذه الخطوة (الثالثة) في سياق الاجراءات السابقة.انتهى..م.م

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